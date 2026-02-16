Остатки батальона «полка смерти» Вооруженных сил Украины из-за больших потерь вывели из Сумской области. Об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
— Батальон 225-го полка, который был изолирован в Сумской области, понес такие потери, из-за которых были вынуждены остатки батальона вывести. Их вывели для того, чтобы переформировать. Дальше уже они были небоеспособны противостоять на данном участке, — цитирует его РИА Новости.
Вооруженные силы РФ за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне проведения спецоперации. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
По информации оборонного ведомства, российские военные установили контроль в двух селах Харьковской области, а также по одному — в Запорожской и Сумской областях. Освобождением занимались группировки войск «Север», «Запад» и «Восток».
12 февраля министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений «Южной» группировки войск, заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях подразделений. Главе ведомства представили опытный образец мобильного комплекта, обеспечивающего весь спектр современной закрытой связи, который разработали бойцы этой группировки.