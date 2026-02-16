Кабмин поддержал проект о госконтроле за конкурентным размещением провайдеров

В России рассматривают возможность установления государственного контроля за конкурентным размещением провайдеров. То есть в стране планируют предотвратить монополизацию при взаимодействии УК с операторами связи. Проект может быть применен к многоквартирным домам. Кабмин поддержал идею, пишет ТАСС.
При этом правительство России планирует доработать некоторые положения проекта. В тексте отмечается, что прежние договоры с УК подлежат расторжению по требованию любой стороны. Однако к настоящему моменту прервано только 15−30% договоров.
Так, УК навязывают дополнительные условия для операторов связи, говорится в проекте. При этом органы жилищного надзора не уполномочены следить за исполнением требований. Законопроект призван решить эту проблему.
В ГД напомнили, что УК может получить штраф за опубликование списка должников по оплате ЖКУ в подъезде. Плата будет взиматься в случае, если жильцы не давали своего согласия.