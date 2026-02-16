Российские студенческие отряды отправят помощь в приграничье

«В этот день от “СО. Здания” (мультиформатное пространство РСО в Москве — ред.) будет отправлена гуманитарная помощь на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Помощь будет целенаправленно передана в Курск, Белгород, Брянск, исходя из их актуальных потребностей: от предметов первой необходимости и портативных электростанций до бытовой техники и инструментов для поддержки военнослужащих», — сказал Киселев.