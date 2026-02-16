СМИ сообщили о застрявшем в Арктике немецком ледоколе

При этом в материалах отсутствуют конкретные данные. Не указаны названия немецкого ледокола и газовоза. Не указаны точные координаты происшествия, район нахождения судов, а также данные автоматической идентификационной системы. Нет комментариев международных морских служб или спасательных центров. Независимого подтверждения информации со стороны профильных ведомств или крупных международных изданий на данный момент нет.