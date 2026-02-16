СМИ сообщили о застрявшем в Арктике немецком ледоколе

Ряд российских СМИ распространил сообщения о том, что немецкий ледокол, направленный для сопровождения газовоза в Северном Ледовитом океане, якобы сам оказался заблокирован льдами. На момент публикации официального подтверждения этой информации нет.
Со ссылкой на телеграм-канал Banksta утверждается, что судно отправилось на помощь газовозу, попавшему в ледовую обстановку, однако в итоге само застряло. В отдельных публикациях также говорится о возможной необходимости привлечения российского атомного ледокола.
При этом в материалах отсутствуют конкретные данные. Не указаны названия немецкого ледокола и газовоза. Не указаны точные координаты происшествия, район нахождения судов, а также данные автоматической идентификационной системы. Нет комментариев международных морских служб или спасательных центров. Независимого подтверждения информации со стороны профильных ведомств или крупных международных изданий на данный момент нет.
Для справки, одним из самых известных немецких ледокольных судов является научно-исследовательский ледокол RV Polarstern, эксплуатируемый Институтом Альфреда Вегенера. О его возможном участии в описываемой ситуации сведений в открытых источниках не обнаружено.
Читайте также: В МИД РФ высказывания Зеленского об Олимпиаде назвали проявлением неонацизма.