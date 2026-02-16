Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач пермского «Амкара» уехал в сборную России по фигурному катанию

Андрей Антонов покинул тренерский штаб пермяков.

Источник: ФК «Амкар Пермь» | amkar-perm.ru

Врач ФК «Амкар Пермь» Андрей Антонов завершил работу в команде. Он получил предложение продолжить карьеру в национальной сборной России по фигурному катанию. Согласно регламенту Второй лиги «А», совмещение врачебной деятельности недопустимо.

Андрей Антонов присоединился к пермякам 27 августа 2025 года. Ему 35 лет, он окончил Пермскую государственную медакадемию. Ранее входил в медицинские штабы спортшкол «Урал-Грейт Юниор» и «Ак Барс», хоккейных клубов «Нефтяник» и АКМ, баскетбольных клубов «Зенит» и «Локо-Кубань», ФК «Урал».

Фото: ФК «Амкар Пермь» | amkar-perm.ru.

Вакантное место врача «Амкара» Антон Кадырматов. Специалист получил профильное образование в Ивановской медакадемии по специальности «Лечебное дело». В 2020 году он прошел ординатуру в Первом Московском государственном медицинском университете по направлению «Лечебная физкультура и спортивная медицина». Работал в медицинских штабах футбольных клубов «Форте», «Олимп-Долгопрудный», «Динамо-Брянск», «Торпедо» (Нижний Новгород), ЛКС (Липецк).

«КП-Пермь» в пресс-службе «Амкара» дополнили, что Антон Кадырматов находится с пермской командой с первого дня южных сборов в Сочи и уже включен в рабочий процесс.

Второй этап южных учебно-тренировочных сборов стартовал с 9 февраля и продлится до 20 февраля. «Амкар» проведет четыре контрольных матча. Первый из них пермяки уже провели и обыграли томский КДВ со счетом 2:0 (0:0). Мячи забили Котик и Тюкалов.

Чемпионат России во Второй лиге «А» дивизиона «Серебро» футболисты из Перми начнут 28 февраля в Подольске. Руководство ФК «Динамо-Владивосток» приняло решение перенести матч на резервный стадион.