Врач пермского «Амкара» уехал в сборную России по фигурному катанию

Врач ФК «Амкар Пермь» Андрей Антонов завершил работу в команде. Он получил предложение продолжить карьеру в национальной сборной России по фигурному катанию. Согласно регламенту Второй лиги «А», совмещение врачебной деятельности недопустимо.
Андрей Антонов присоединился к пермякам 27 августа 2025 года. Ему 35 лет, он окончил Пермскую государственную медакадемию. Ранее входил в медицинские штабы спортшкол «Урал-Грейт Юниор» и «Ак Барс», хоккейных клубов «Нефтяник» и АКМ, баскетбольных клубов «Зенит» и «Локо-Кубань», ФК «Урал».
Фото: ФК «Амкар Пермь» | amkar-perm.ru.
Вакантное место врача «Амкара» Антон Кадырматов. Специалист получил профильное образование в Ивановской медакадемии по специальности «Лечебное дело». В 2020 году он прошел ординатуру в Первом Московском государственном медицинском университете по направлению «Лечебная физкультура и спортивная медицина». Работал в медицинских штабах футбольных клубов «Форте», «Олимп-Долгопрудный», «Динамо-Брянск», «Торпедо» (Нижний Новгород), ЛКС (Липецк).
«КП-Пермь» в пресс-службе «Амкара» дополнили, что Антон Кадырматов находится с пермской командой с первого дня южных сборов в Сочи и уже включен в рабочий процесс.
Второй этап южных учебно-тренировочных сборов стартовал с 9 февраля и продлится до 20 февраля. «Амкар» проведет четыре контрольных матча. Первый из них пермяки уже провели и обыграли томский КДВ со счетом 2:0 (0:0). Мячи забили Котик и Тюкалов.
Чемпионат России во Второй лиге «А» дивизиона «Серебро» футболисты из Перми начнут 28 февраля в Подольске. Руководство ФК «Динамо-Владивосток» приняло решение перенести матч на резервный стадион.