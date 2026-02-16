Врач пермского «Амкара» уехал в сборную России по фигурному катанию

Второй этап южных учебно-тренировочных сборов стартовал с 9 февраля и продлится до 20 февраля. «Амкар» проведет четыре контрольных матча. Первый из них пермяки уже провели и обыграли томский КДВ со счетом 2:0 (0:0). Мячи забили Котик и Тюкалов.