В Великобритании учителя посадили на 4 года за сексуальное насилие над ученицами

«Редмонд был признан виновным по итогам судебного разбирательства в Королевском суде Плимута по семи пунктам обвинения в злоупотреблении доверием путём совершения сексуальных действий, три из которых были связаны с полноценным половым актом, и по одному пункту обвинения в развратных действиях в отношении ребёнка», — говорится в статье.
Суд установил, что Редмонд использовал своё положение учителя и музыканта школьной группы для вовлечения жертв. Преступления продолжались, пока пострадавшие не сообщили о происходящем своим семьям и правоохранительным органам. 10 февраля, суд вынес приговор: три года и девять месяцев лишения свободы. Также введены ограничительные меры, запрещающие Редмонду контактировать с жертвами в течение 20 лет.
Первое преступление произошло в 2000 году, жертве было 15 лет. Она сообщила, что учитель отвёз её и подругу в отель и склонял к сексуальным действиям.
Расследование привело полицию ко второй жертве, которая рассказала о сексуальных отношениях с Редмондом, начавшихся ещё в шестом классе. Насилие происходило у него дома, в отеле и в школе и продолжалось, пока она не разорвала контакт после того, как о случившемся узнала её семья. В итоге выяснилось, что действия Редмонда происходили примерно в одно и то же время. Обе жертвы сообщили о долговременном психологическом воздействии.
Судья Роберт Линфорд охарактеризовал поведение Редмонда как «хищническое», отметив, что он предал доверие, заманивая жертв. Судья добавил, что обвинительные приговоры показывают: люди, злоупотребляющие доверием, не останутся безнаказанными. Офицер полиции отдельно отметил мужество жертв, которые решили обратиться в правоохранительные органы.
Ранее в американской Луизиане 38-летняя учительница математики, признанная педагогом года, была арестована по обвинению в сексуальном насилии над подростком. Её отстранили от работы. По закону педагогу грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 5000 долларов. После ареста школа удалила поздравительный пост с официального сайта, в котором отмечалось, что педагоги «отдают все свои силы ученикам каждый день».
