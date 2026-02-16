Волгоградцев обманывают на теме индексаций выплат

Схема простая. Человеку приходит сообщение в мессенджере или соцсетях с предложением «проверить размер выплат после повышения» или узнать о «дополнительной индексации». В письме или чате дают ссылку, предлагают установить приложение или подключить специальный бот. После этого просят ввести личные данные, коды из СМС. Иногда информация похищается автоматически. В итоге мошенники получают доступ к счетам и персональным данным.