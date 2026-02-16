Волгоградцев обманывают на теме индексаций выплат

В Волгоградской области участились случаи мошенничества, связанные с индексацией пенсий и соцвыплат. Аферисты делают ставку на то, что в январе и феврале прошли повышения, и предлагают людям якобы проверить, правильно ли начислены деньги.
Схема простая. Человеку приходит сообщение в мессенджере или соцсетях с предложением «проверить размер выплат после повышения» или узнать о «дополнительной индексации». В письме или чате дают ссылку, предлагают установить приложение или подключить специальный бот. После этого просят ввести личные данные, коды из СМС. Иногда информация похищается автоматически. В итоге мошенники получают доступ к счетам и персональным данным.
В отделении Социального фонда по Волгоградской области напоминают: переходить по сомнительным ссылкам нельзя, устанавливать неизвестные приложения опасно, вводить личные данные на сторонних ресурсах запрещено.
Проверить начисления можно безопасно — через портал Госуслуг, на официальном сайте Социального фонда России, по бесплатному телефону 8−800−10−000−01, а также лично в клиентских службах СФР или в МФЦ.
Жителей региона просят быть внимательнее и не передавать свои данные посторонним.
