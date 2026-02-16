В России упали цены на муку, сахар и подсолнечное масло: теперь затраты на блины будут минимальными

К началу масленичной недели фиксируется снижение цен на продукты для приготовления блинов. Отмечается падение стоимости муки, сахара и подсолнечного масла. Об этом оповестил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов в диалоге с ТАСС.
Он сообщил, что сливочное масло упало в цене на 22%. Мука и сахар подешевели на 16%. Стоимость подсолнечного масла снизилась на 2%. При этом цены на икру и сметану остаются прежними. Именно с ними россияне предпочитают есть блины.
«Пик приходится непосредственно на Масленичную неделю, когда в зависимости от категории рост продаж составляет от 30% до 90%. Цены на ингредиенты для блинов снизились», — отметил Станислав Богданов.
Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова напомнила о норме блинов в день. Она призвала не переедать. Рекомендуется употреблять не более двух-трех блинов в день.