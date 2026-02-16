Ричмонд
+7°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России упали цены на муку, сахар и подсолнечное масло: теперь затраты на блины будут минимальными

АКОРТ заявила о снижении цен на продукты для блинов перед Масленицей.

Источник: Комсомольская правда

К началу масленичной недели фиксируется снижение цен на продукты для приготовления блинов. Отмечается падение стоимости муки, сахара и подсолнечного масла. Об этом оповестил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов в диалоге с ТАСС.

Он сообщил, что сливочное масло упало в цене на 22%. Мука и сахар подешевели на 16%. Стоимость подсолнечного масла снизилась на 2%. При этом цены на икру и сметану остаются прежними. Именно с ними россияне предпочитают есть блины.

«Пик приходится непосредственно на Масленичную неделю, когда в зависимости от категории рост продаж составляет от 30% до 90%. Цены на ингредиенты для блинов снизились», — отметил Станислав Богданов.

Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова напомнила о норме блинов в день. Она призвала не переедать. Рекомендуется употреблять не более двух-трех блинов в день.