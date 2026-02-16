Съемки дна Амура проведут в 2026 году для создания цифрового двойника реки

«Важно было зафиксировать Амур в разные сезоны и при разном уровне воды. Поэтому у нас были экспедиции летом и осенью 2024-го, затем летом и осенью 2025-го. Мы не ставили задачу снять всю реку от берега до берега. Нам важна именно прибрежная зона. По закону это 200 м водоохранной полосы, плюс где-то 100−150 м акватории у берега. Это самое чувствительное место: здесь и лесопосадки, и поселки, и дачные участки. Мы собираем данные, чтобы потом можно было оценивать состояние этих территорий», — рассказал Сай.