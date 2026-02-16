Съемки дна Амура проведут в 2026 году для создания цифрового двойника реки

ХАБАРОВСК, 16 февраля. /ТАСС/. Группа хабаровских ученых в 2026 году планирует съемки дна Амура для формирования его цифрового двойника. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта, доктор технических наук, профессор Высшей школы кибернетики и цифровых технологий Политехнического института Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) Сергей Сай.
Исследование выполняется при поддержке гранта Российского научного фонда, работа должна завершиться в 2026 году. Цифровой двойник объединит данные аэрофотосъемки с беспилотников, гидролокации и лазерного сканирования.
«В этом году мы начнем экспериментальный этап уже с воды. Будем использовать надводный аппарат (санабот), который изучит подводный рельеф. Это такой взгляд со стороны на реку в дополнение к съемке с воздуха», — сказал Сай. Эти сведения будут полезны для навигации, рыболовства, реализации проектов береговой защиты, экологии.
До этого работа велась с помощью беспилотного летательного аппарата «Геоскан-401», который способен пролететь 10 км вдоль береговой линии. Чтобы съемка была четкой, выбирались безветренные ясные дни в периоды без наводнений.
«Важно было зафиксировать Амур в разные сезоны и при разном уровне воды. Поэтому у нас были экспедиции летом и осенью 2024-го, затем летом и осенью 2025-го. Мы не ставили задачу снять всю реку от берега до берега. Нам важна именно прибрежная зона. По закону это 200 м водоохранной полосы, плюс где-то 100−150 м акватории у берега. Это самое чувствительное место: здесь и лесопосадки, и поселки, и дачные участки. Мы собираем данные, чтобы потом можно было оценивать состояние этих территорий», — рассказал Сай.
В 2026 году работа будет вестись с воды и также продолжится с воздуха. В 2025 году для создания цифрового двойника применялся лидар, который создает так называемое облако точек — трехмерную модель местности. «Помимо этого применялась мультиспектральная камера. Она снимает в диапазонах, невидимых глазу. Это позволяет анализировать состояние почвы и растительности», — сказал собеседник агентства.
От спутниковой съемки работу отличает детализация. На снимках в итоге видны и люди. «Можно разглядеть и измерить несанкционированные постройки, оценить состояние лесополосы. В интернете можно найти фотопланы, когда 500 или 1000 снимков сшивают в одно полотно. Но мы делаем систему, которая позволяет не просто смотреть, но и измерять, анализировать, прогнозировать», — сказал Сай.
Применение нейросетевых моделей.
Ученые уже разработали нейросетевые модели распознавания водной поверхности Амура и прибрежных объектов, алгоритмы прогнозирования смещения береговой линии, создали распределенную геоинформационную систему для анализа и визуализации данных.
«Мы берем известные архитектуры сверхточных нейросетей. Мы не привязаны к одной. Самое главное — не столько сама архитектура, сколько набор данных и обучение. Мы подбираем модель под конкретную задачу. Для 3D-визуализации — одну, для сегментации объектов — другую. Нет одной нейросети на все случаи жизни. Моя задача — выбрать оптимальный вариант, который будет работать быстро и точно. Сейчас мы уже видим, что нейросети неплохо справляются. В этом году мы будем распознавать не просто объекты, а даже конкретные типы деревьев», — рассказал руководитель проекта.
Он пояснил, что ключевая задача проекта — создать методику, написать алгоритмы и программы, чтобы в будущем, когда к ним обратятся краевые власти или турфирмы, можно было оперативно сделать цифровой двойник конкретного участка берега реки, определенного поселения.
«Мы передадим готовую, обкатанную методику и программный продукт. Это будет инструмент, который позволит любому заказчику получить качественного цифрового двойника местности. Чтобы смотреть, планировать и сохранять», — сказал Сай.
В будущем также может появиться туризм-ориентированное приложение, позволяющее в режиме близком к реальному наблюдать за рекой и получать информацию о состоянии русла.