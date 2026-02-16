Ричмонд
Свердловский губернатор открыл «Лыжню России» и принял участие в заезде

Денис Паслер открыл «Лыжню России» в Сысерти.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области губернатор Денис Паслер открыл площадку Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Сысерти и принял участие в заезде на дистанции 2026 метров. Об этом сообщили в региональном Департаменте информационной политики.

— С огромным удовольствием вышел на старт в Сысерти — на центральной площадке Лыжни в Свердловской области. Но успел заехать и на площадку в Екатеринбурге, чтобы приветствовать участников, — рассказал Денис Паслер.

Всего в массовой гонке поучаствовали больше 80 тысяч свердловчан. Площадки подготовили в 73 муниципалитетах региона. Отмечается, что лыжным спортом регулярно занимаются больше 52 тысяч уральцев, а более 6,3 тысячи являются спортсменами и занимаются в 63 спортивных отделениях.

В уральской столице — Екатеринбурге — главной площадкой мероприятия стал Преображенский парк в Академическом районе города. Там также прошел флешмоб, направленный на поддержку Международного фестиваля молодежи, который пройдет в сентябре 2026 года.