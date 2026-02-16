Свердловский губернатор открыл «Лыжню России» и принял участие в заезде

Всего в массовой гонке поучаствовали больше 80 тысяч свердловчан. Площадки подготовили в 73 муниципалитетах региона. Отмечается, что лыжным спортом регулярно занимаются больше 52 тысяч уральцев, а более 6,3 тысячи являются спортсменами и занимаются в 63 спортивных отделениях.