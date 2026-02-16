Ричмонд
Определились все пары плей-офф олимпийского хоккейного турнира ОИ в Италии

Сборная США разгромила команду Германии в заключительном туре группового этапа олимпийского хоккейного турнира в Милане — 5:1.

Сборная США разгромила команду Германии в заключительном туре группового этапа олимпийского хоккейного турнира в Милане — 5:1. Голами у американцев отметились Зак Веренски, дубль оформил Остон Мэттьюс, также отличились Брок Фейбер и Тэйдж Томпсон. Единственную шайбу у немцев забросил Тим Штюцле.

США набрали девять очков, заняли первое место в группе C и напрямую вышли в четвертьфинал. Германия с тремя очками стала второй и встретится в квалификационном раунде с Францией; победитель этого матча сыграет в ¼ финала со Словакией.

Помимо американцев, путёвки в четвертьфинал также гарантировали себе Канада (группа А), Словакия (группа B) и Финляндия (второе место в группе B). Сетка плей-офф сформирована на основе рейтинга предварительного этапа.

Квалификационные матчи пройдут 17 февраля, четвертьфиналы — 18 февраля, полуфиналы — 20 февраля, финал и матч за третье место — 22 и 21 февраля соответственно.

Ранее сообщалось, что FIS наказала Норвегию на ОИ за нарушение правил тестирования лыж.

