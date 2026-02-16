«Приоритет безопасности»: особый формат аттестации продлен для выпускников приграничья

Кравцов уточнил, что выпускники приграничных регионов смогут выбрать сдачу ОГЭ или ЕГЭ либо получить аттестат по итогам промежуточной аттестации. Он отметил, что такой формат аттестации будет доступен для всех школ этих регионов, которые будут включены в специальный приказ.