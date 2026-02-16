«Приоритет безопасности»: особый формат аттестации продлен для выпускников приграничья

Особый формат государственной итоговой аттестации будет продлен в Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом журналистам сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Руководствуясь принципом безусловного приоритета безопасности детей и педагогов, мы приняли решение о продлении особого формата проведения государственной итоговой аттестации в Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026 году», — сказал министр.
Кравцов уточнил, что выпускники приграничных регионов смогут выбрать сдачу ОГЭ или ЕГЭ либо получить аттестат по итогам промежуточной аттестации. Он отметил, что такой формат аттестации будет доступен для всех школ этих регионов, которые будут включены в специальный приказ.
Ранее KP.RU сообщал, что в России были установлены новые минимальные баллы для ЕГЭ-2026. Согласно новым требованиям, для получения аттестата достаточно набрать 24 балла, а для поступления в университет минимальный порог составляет 36 баллов.