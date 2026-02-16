Более 60 млн операций совершили сотрудники почты обслуживая омичей

Наиболее популярной услугой почты, которой пользовались омичи в 2025 году, стал трекинг писем и посылок. Этой услугой местные жители воспользовались более 16 миллионов раз. Растущая популярность покупок и продаж омичами в интернете тоже сказалась на значительном росте в регионе услуги оформления посылок онлайн. А еще омичи активно пользовались почтоматами, получая с их помощью не только посылки и мелкие пакеты, но и пришедшие по почте в их адрес письма и бандероли.