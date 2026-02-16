Более 60 млн операций совершили сотрудники почты обслуживая омичей

За 2025 год сотрудники региональных отделений почтовой связи обслужила жителей Омской области более 60 миллионов раз. Большинство транзакций омичи совершали с использованием цифровых сервисов компании, отметили в УФПС Омской области.
Наиболее популярной услугой почты, которой пользовались омичи в 2025 году, стал трекинг писем и посылок. Этой услугой местные жители воспользовались более 16 миллионов раз. Растущая популярность покупок и продаж омичами в интернете тоже сказалась на значительном росте в регионе услуги оформления посылок онлайн. А еще омичи активно пользовались почтоматами, получая с их помощью не только посылки и мелкие пакеты, но и пришедшие по почте в их адрес письма и бандероли.
Отдельно в ведомстве отметили, что в 2025 году, омичи стали чаще пользоваться мобильным приложением Почты России: утилиту на смартфон скачали 89 000 раз жителей региона — прирост пользователей приложения по отношению к 2024 году составил 40%.