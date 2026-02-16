Ричмонд
+7°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники уж пользуются замедлением Telegram: что придумали преступники

В Telegram найден вредоносный бот и каналы для «ускорения работы» мессенджера.

Источник: Комсомольская правда

На фоне продолжения введения ограничений в России в отношении Telegram в мессенджере появился вредоносный бот, создатели которого заманивают пользователей якобы возможностью ускорить приложение. Как сообщает ТАСС, первыми бот обнаружили в ИБ-компании F6.

Отмечается, что для доступа к боту требуется подтвердить, что пользователь сам не «робот». Подтверждая это, человек, по сути, соглашается на передачу данных о своем номере.

«Затем под предлогом проверки пользователя просят ввести пятизначный код, который якобы отправил бот», — отметили в компании.

Но в действительности это является кодом авторизации Telegram. И при его введении в форму бота «обхода замедления» мошенники сразу получают доступ к аккаунту, если в аккаунте не включен облачный пароль.

Ранее KP.RU сообщил, что мессенджер Telegram подвергся ограничениям со стороны российских регуляторов из-за неудаления запрещенного в РФ контента.

Позже в Госдуме рассказали, что администрация Telegram активно взаимодействует с Роскомнадзором для решения вопроса о работе мессенджера, который столкнулся с ограничениями.