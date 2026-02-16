Ушла из жизни актриса из фильма «Кин-дза-дза» Людмила Солоденко

Ранее в Москве на 89-м году жизни скончалась актриса театра и кино Маргарита Жигунова. Сердце Жигуновой остановилось 11 февраля. В театре она исполняла ведущие роли. Жигунова играла Амелию в спектакле «Деревья умирают стоя», где её партнёршей по сцене была Фаина Раневская. В постановках «Шоколадный солдатик» и «Дни нашей жизни» роли, которые также исполняла актриса, играла Вера Алентова.