Ушла из жизни актриса из фильма «Кин-дза-дза» Людмила Солоденко

На экране актриса появлялась более пятидесяти раз. Среди её ролей — работы в «Кин-дза-дза», «ТАСС уполномочен заявить…» и «Восьмое чудо света». Учёба в театральном вузе связывала Солоденко с Юрием Богатырёвым и Любовью Полищук. Помимо кино, она выступала на эстраде, сочетая музыкальные номера со сценическим мастерством.
Ранее в Москве на 89-м году жизни скончалась актриса театра и кино Маргарита Жигунова. Сердце Жигуновой остановилось 11 февраля. В театре она исполняла ведущие роли. Жигунова играла Амелию в спектакле «Деревья умирают стоя», где её партнёршей по сцене была Фаина Раневская. В постановках «Шоколадный солдатик» и «Дни нашей жизни» роли, которые также исполняла актриса, играла Вера Алентова.
