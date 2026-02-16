Наследование имущества в Татарстане: очередность получения и что в него входит

Что относится к наследству.
— материальные вещи (предметы личного пользования);
— наличные средства и ценные бумаги;
— недвижимость;
— транспорт;
— имущественные права.
В наследство входят и обязательства покойного — но только в пределах стоимости перешедшего имущества. Иными словами, вместе с квартирой, автомобилем или денежными средствами наследники принимают и долги. Выбрать только активы и отказаться от обязательств нельзя: отказ допускается лишь от наследства полностью.
Что не входит в наследство.
— права и обязанности, тесно связанные с личностью умершего (к примеру, обязательства по выплате алиментов);
— личные неимущественные права.
Очередность получения наследства.
Первая очередь — дети, супруг или супруга, а также родители умершего.
Вторая очередь — родные братья и сестры, дедушки и бабушки.
Третья очередь — дяди и тети.
Четвертая очередь — прабабушки и прадедушки.
Пятая очередь — дети племянников и племянниц, а также родные братья и сестры дедушек и бабушек.
Шестая очередь — потомки двоюродных внуков и внучек, а также двоюродных братьев, сестер, бабушек и дедушек.
Седьмая очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.
Восьмая очередь — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не входящие в число законных наследников, но проживавшие с ним совместно не менее одного года.