Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наследование имущества в Татарстане: очередность получения и что в него входит

После смерти человека его родственники могут претендовать на наследство. Кто имеет приоритет при наследовании, и какие объекты входят в наследство — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Что относится к наследству.

— материальные вещи (предметы личного пользования);

— наличные средства и ценные бумаги;

— недвижимость;

— транспорт;

— имущественные права.

В наследство входят и обязательства покойного — но только в пределах стоимости перешедшего имущества. Иными словами, вместе с квартирой, автомобилем или денежными средствами наследники принимают и долги. Выбрать только активы и отказаться от обязательств нельзя: отказ допускается лишь от наследства полностью.

Что не входит в наследство.

— права и обязанности, тесно связанные с личностью умершего (к примеру, обязательства по выплате алиментов);

— личные неимущественные права.

Очередность получения наследства.

Первая очередь — дети, супруг или супруга, а также родители умершего.

Вторая очередь — родные братья и сестры, дедушки и бабушки.

Третья очередь — дяди и тети.

Четвертая очередь — прабабушки и прадедушки.

Пятая очередь — дети племянников и племянниц, а также родные братья и сестры дедушек и бабушек.

Шестая очередь — потомки двоюродных внуков и внучек, а также двоюродных братьев, сестер, бабушек и дедушек.

Седьмая очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.

Восьмая очередь — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не входящие в число законных наследников, но проживавшие с ним совместно не менее одного года.