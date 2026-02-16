Наследование имущества в Татарстане: очередность получения и что в него входит

В наследство входят и обязательства покойного — но только в пределах стоимости перешедшего имущества. Иными словами, вместе с квартирой, автомобилем или денежными средствами наследники принимают и долги. Выбрать только активы и отказаться от обязательств нельзя: отказ допускается лишь от наследства полностью.