Белорусский врач сказал, когда при холодовой крапивнице можно заподозрить рак

Белорусский врач назвал причины, когда холодовая аллергия становится причиной для онкопоиска.

Источник: Комсомольская правда

Если холодовая крапивница появилась неожиданно в возрасте 35−40 лет и в семье эта проблема ранее ни у кого не встречалась, то к заболеванию следует отнестись с повышенным вниманием. Об этом в интервью изданию «Медицинский вестник» сказал доцент кафедры пульмонологии, фтизиатрии, аллергологии и профпатологии с курсом повышения квалификации и переподготовки Белгосмедуниверситета Сергей Артишевский.

По его словам, для исключения вторичной патологии в виде злокачественных новообразований, хронических инфекционных и аутоиммунных болезней, следует провести дополнительные обследования.

«При внезапной манифестации холодовой крапивницы обязательно следует выполнить онкопоиск», — подчеркнул Сергей Артишевский.

Медик отметил, что первичной холодовой крапивницей, а она встречается чаще всего, страдают и мужчины, и женщины. А вот вторичная холодовая крапивница, которая может начаться после перенесенных инфекционных заболеваний, встречается преимущественно у женщин среднего возраста.

