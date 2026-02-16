Белорусский врач сказал, когда при холодовой крапивнице можно заподозрить рак

Если холодовая крапивница появилась неожиданно в возрасте 35−40 лет и в семье эта проблема ранее ни у кого не встречалась, то к заболеванию следует отнестись с повышенным вниманием. Об этом в интервью изданию «Медицинский вестник» сказал доцент кафедры пульмонологии, фтизиатрии, аллергологии и профпатологии с курсом повышения квалификации и переподготовки Белгосмедуниверситета Сергей Артишевский.