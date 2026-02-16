По итогам 2025 года на реализацию нацпроектов в Омске направлено 6,72 млрд рублей

В числе ключевых объектов в 2026 году продолжится строительство детсада по улице Завретяева. Запланировано также проведение капремонта и оснащение трех детских садов: № 279, 338 и 369, а также обновление материально-технической базы трех школ искусств — № 15,16 и 20. Появится в городе и еще одна модельная библиотека — на базе учреждения по улице Дмитриева, 11\3, а в детской библиотеке им. А. С. Пушкина откроется детский культурно-просветительский центр.