«Не чувствует себя нужной»: Навка раскрыла, почему Валиева ушла от Тутберидзе

С 2018 года фигуристка Камила Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе. В прошлом году она перешла в Академию фигурного катания Татьяны Навки к тренеру Светлане Соколовской.
Олимпийская чемпионка сообщила, что не пыталась переманить спортсменку к себе. Напротив, она сделала все, чтобы Валиева тщательно обдумала свое решение.
— Камила в нашей команде — это круто. Она сама приняла такое решение. Я долго с ней разговаривала, на что она сказала: «Я приняла решение, я туда больше не хочу, я себя там не чувствую больше нужной, я хочу попробовать у другого тренера», — рассказала Навка в фильме «Жесткий лед» на онлайн-платформе Оkko.
По ее словам, желание фигуристки сменить тренерский штаб связано с допинговым скандалом, во время которого она не получила должной поддержки со стороны наставников.
— Всю ответственность повесили на нее, на эти маленькие хрупкие плечи. Это очень кощунственно и неправильно, — заявила спортсменка.
Отец Камилы Валиевой Валерий Рамазанов высказался о возвращении дочери в большой спорт. Несмотря на то что со спортсменкой у него натянутые отношения, он все равно продолжает ее поддерживать.