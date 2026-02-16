Юрист назвал самые простые способы получения налоговых вычетов в 2026 году

«Самый простой способ получить налоговый вычет — оформить его через работодателя в том же году, когда произошли расходы. Причем, для получения стандартных вычетов на себя или детей, достаточно подать заявление работодателю, в налоговую обращаться не нужно. После чего с вашей зарплаты не будет удерживаться НДФЛ до тех пор, пока не исчерпается сумма вычета, которая указана в полученном от налоговой уведомлении», — сказал он.