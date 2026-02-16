Потепление до +17, дожди и штормовой ветер: Какой будет погода в Ростовской области 16 февраля

Днем в регионе будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди. Утром местами возможен туман, на дорогах сохранится гололедица. Ветер усилится до 8 — 13 метров в секунду, порывы достигнут 15 — 20 метров в секунду, а в отдельных районах — до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +6 — +11 градусов, местами — до +17 градусов.