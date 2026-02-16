Потепление до +17, дожди и штормовой ветер: Какой будет погода в Ростовской области 16 февраля

В понедельник, 16 февраля в Ростовской области ожидается потепление до +17 градусов и сильный ветер. Об этом предупреждают синоптики регионального гидрометцентра.
Днем в регионе будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди. Утром местами возможен туман, на дорогах сохранится гололедица. Ветер усилится до 8 — 13 метров в секунду, порывы достигнут 15 — 20 метров в секунду, а в отдельных районах — до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +6 — +11 градусов, местами — до +17 градусов.
В Ростове-на-Дону тоже будет облачно, утром и днем ожидается небольшой дождь. Утром на землю осядет туман. Ветер юго-восточного и южного направления сменится на юго-западный, будет дуть со скоростью 8 — 13 метров в секунду, днем его порывы составят до 15 — 20 метров в секунду. Воздух прогреется до +11 — +13 градусов.
Однако теплая погода продержится недолго. В ночь на 17 февраля температура резко упадет до −2 — +3 градусов, при прояснениях — до −6 градусов. В некоторых районах пройдут умеренные дожди, местами с мокрым снегом.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.