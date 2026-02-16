В мэрии предупредили омичей о портящейся погоде

Омская мэрия предупреждает горожан о неблагоприятных погодных явлениях, которые по информации ведомства, случатся в период с 16 по 18 февраля. Омичам обещают сильный ветер, мокрый снег и даже дождь, а также снежные заносы и гололедицу.
«С 16 по 18 февраля на территории Омской области ожидаются осадки разной интенсивности. Омичей ждет сильный ветер, мокрый снег и дождь, а в отдельных районах — отложение мокрого снега, гололед. На дорогах местами возможный снежные заносы и гололедица», — говорится в сообщении пресс-центра администрации города Омска.
В ведомстве предупреждают омичей о возможных возникновениях чрезвычайных ситуаций, авариях на коммунальных и энергетических системах городского жизнеобеспечения, а также нарушением транспортного движения. В случае возникновения аварий, вызванных погодными условиями, жителям Омска следует оперативно информировать об этом дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25−83−26, 8 (3812) 44−91−00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78−78−78.