Сильные снегопады и метели ожидаются местами по Беларуси в понедельник

В народном календаре этот день известен как Хранитель младенцев. Христиане обращались с молитвами о здоровье малышей к старцу Симеону и пророчице Анне, которые, согласно Библии, по воле Святого Духа накануне встретились с новорожденным Иисусом в храме и прославили его по миру.