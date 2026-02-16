Сильные снегопады и метели ожидаются местами по Беларуси в понедельник

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность, снег пройдет в юго-восточной половине. Сильные снегопады, метели и снежные заносы на дорогах ожидаются в большинстве районов Гомельской и Могилевской областей. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Ветер северный, северо-восточный 4−9 м/с, по юго-восточной половине страны порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха днем составит −6…-12°C.
В Минске сегодня прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. На отдельных дорог участках сохранится гололедица. Ветер северный, северо-восточный 4−9 м/с.
Температура воздуха утром будет в белорусской столице −13…-15°С, днем столбик термометра поднимется до отметки −9…-11°С, а в вечернее время опустится до −14…-16°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности снегопада и метели — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, затруднение движения транспорта, ухудшение видимости, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Народные приметы на 16 февраля.
В народном календаре этот день известен как Хранитель младенцев. Христиане обращались с молитвами о здоровье малышей к старцу Симеону и пророчице Анне, которые, согласно Библии, по воле Святого Духа накануне встретились с новорожденным Иисусом в храме и прославили его по миру.
Также этот день называли Починки, во время которого занимались подготовкой лошадиной ездовой и пахотной сбруи.
Народные приметы:
хлопья снега в этот день знаменовали дождливое лето;
шум леса воспринимался знамением оттепели, а треск — длительных морозов;
чириканье воробьев означало скорый приход весенней погоды;
пар над мерзлым водоемом или скопление ярких звезд на небе сулили приближение холодов;
если кошка 16 февраля скребла большую часть дня, следовало ждать метель;
с крыши начинали свисать сосульки — к теплым дням;
собака норовила войти в дом — к холодам;
на снегу появился наст — холод сменит тепло.