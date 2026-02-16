Власти Швейцарии обязались обеспечить безопасный пролет делегации России на переговоры по урегулированию украинского конфликта в Женеве. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщил источник.
— Безусловно, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций, — цитирует собеседника агентство ТАСС.
Дипломатический источник в Женеве накануне переговоров по Украине также добавил, что власти Швейцарии делают все возможное для обеспечения безопасности делегаций государств.
Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва ужесточила свою позицию на переговорах с Украиной после удара по резиденции президента России Владимира Путина. Эти изменения были доведены до участников консультаций в Абу-Даби.
В ведомстве также уточнили, что европейские страны из-за своей идеологической зашоренности и отказа от прямого диалога с Москвой самостоятельно лишили себя возможности участвовать в мирном урегулировании украинского конфликта.
Ранее британский профессор Университета Кента Ричард Саква подчеркнул, что западная политическая система «доживает свои последние дни», что открывает новые возможности для России и других стран.