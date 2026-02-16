Выплаты в повышенном размере ждут омских жен участников СВО

Женам омских мобилизованных военнослужащих государством оформляется единое пособие без учета доходов супруга на детей до 17 лет. В текущем году оно будет выплачиваться в повышенном размере и составит от 7,9 тысяч рублей до 15,9 тысяч рублей в месяц. Еще более значительное пособие получит беременная жена военнослужащего, находящегося в зоне проведения СВО — выплата составит 51,8 тысяч рублей. Если у бойца, защищающего Родину, есть ребенок, то на него назначается ежемесячное пособие в размере 22,2 тысяч рублей. Данное пособие выплачивается с момента призыва отца и заканчивается после завершения службы или исполнения ребенку трех лет.