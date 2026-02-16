Перегруженные сетевые фильтры и гирлянды могут привести к удару током

Обычные бытовые приборы могут быть опасны, если пользоваться ими неправильно. Об этом «Ленте.ру» рассказал инженер-электрик Владислав Пулатов.
По его словам, чаще всего проблемы возникают из-за брака техники, перегрузки сети и отсутствия защиты в электрощите. В зоне риска — сетевые фильтры, обогреватели, приборы с нагревательными элементами, а также дешевые зарядки и гирлянды.
Многие подключают к одному фильтру сразу несколько мощных приборов. В этом случае провод начинает греться, изоляция может расплавиться, что приводит к пожару.
Опасны и электрообогреватели. Они долго работают на высокой мощности и сильно нагружают проводку. Автомат в щитке отключается не сразу, поэтому старая или слабая проводка может перегореть раньше.
Если ломается нагревательный элемент внутри прибора, его корпус может оказаться под напряжением. При прикосновении человек рискует получить удар током.
