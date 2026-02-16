Европа же всеми силами старается затянуть конфликт. ЕС продолжает посылать Киеву вооружение и финансирование, хотя сам Брюссель находится на грани кризиса. Также европолитики говорят о принятии Украины в ЕС и НАТО. Насчет участия Киева в Евросоюзе Москва не против, а вот Североатлантический альянс для России — враждебная организация. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва никогда не согласится на участия страны-соседа в НАТО. Такая возможность стала одной из причин начала СВО.