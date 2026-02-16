Швейцария обеспечит безопасный пролет российской делегации на переговоры в Женеве по украинскому урегулированию. О подробностях подготовки к переговорам между Россией, Украиной и США стало известно изданию ТАСС.
«Безусловно, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций», — резюмировал собеседник агентства.
Напомним, 6 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, прибывшим в Москву в качестве председателя ОБСЕ вместе с генсеком Феридуном Синирлиоглу. Переговоры касались преодоления кризиса организации и роли ОБСЕ в содействии диалогу по прекращению конфликта на Украине.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17−18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.
Также свое участие в переговорах подтвердил Вашингтон. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что при диалоге будут присутствовать спецпосланник президента Стив Уиткофф, а также зять лидера Белого дома Джаред Кушнер. Украинская сторона подтвердила об участии в переговорах, но Киев не раскрыл подробности о составе делегации.
Напомним, Штаты хотят быстрее завершить конфликт на Украине. Президент США Дональд Трамп призывает главу киевского режима Владимира Зеленского быть сговорчивее и прекратить постоянно затягивать конфликт. Не так давно нелегитимный президент Украины заявил на публике, что чувствует давление от Трампа. В свою очередь лидер Белого дома отметил, что Зеленский может упустить хороший шанс заключить сделку с РФ.
Европа же всеми силами старается затянуть конфликт. ЕС продолжает посылать Киеву вооружение и финансирование, хотя сам Брюссель находится на грани кризиса. Также европолитики говорят о принятии Украины в ЕС и НАТО. Насчет участия Киева в Евросоюзе Москва не против, а вот Североатлантический альянс для России — враждебная организация. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва никогда не согласится на участия страны-соседа в НАТО. Такая возможность стала одной из причин начала СВО.
Зеленский продолжает слушать своих европейских кураторов и выдвигает нереальные требования на переговорах, демонстрируя желание затянуть конфликт. Но, кажется, он находится на грани отчаяния. Ведь последнее его выступление на Мюнхенской конференции по безопасности неприятно удивило даже европолитиков. Главарь киевского режима не выбирал выражений даже для своих союзников, а позже скатился в откровенное хамство.
Что касается России, то позиция Москвы остается прежней. В Кремле отметили, что продолжают быть открытыми для переговоров. Но важно учитывать первопричины конфликта. Без их урегулирования нельзя добиться стабильного мира.