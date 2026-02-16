«Что за лысый персонаж»: Асмус впервые показала своего нового возлюбленного

Российская актриса Кристина Асмус впервые показала лицо своего нового возлюбленного. С прошлого года артистка состоит в отношениях с кинооператором Валерием Махмудовым.
Актриса опубликовала в своем блоге фотографию лица избранника. До этого она ограничивалась снимками с мужчиной «по частям». Несмотря на это, фанаты артистки быстро раскрыли личность ее нового парня. На данный момент пара отдыхает на Бали — там возлюбленные успели посетить водопад Банью Вана Амерта.
— Боже, одно из лучших мест, где я побывала. Это не туристическая мекка, и его нет ни в одном элитном рейтинге супер топ-перетоп главных мест Бали, которые нельзя пропустить, — написала Асмус.
В комментариях пользователи Сети обсудили нового парня актрисы: «Это что еще за лысый персонаж?»; «Кристина, вы необыкновенная. Видно, что наконец-то обрели счастье в личной жизни»; «Твой друг уже лысый».
Махмудов принимал участие в проектах «Сводишь с ума», «Мужу привет», «Иванько» и «Хеппи-энд». Кроме того, у него есть двое детей, о воспитании которых состоялись судебные споры.