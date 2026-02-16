Цифровой двойник Амура появится в Хабаровском крае в 2026 году

В Хабаровском крае в 2026 году создадут цифровой двойник реки Амур. Над проектом работает команда учёных, аспирантов и студентов Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) при поддержке гранта Российского научного фонда, сообщает ТАСС.
Суть проекта — в создании высокоточной виртуальной модели реки, которая объединит данные сразу нескольких технологий: аэрофотосъёмку с беспилотников, гидролокацию и лазерное сканирование. Такая комплексная картина позволит не просто «увидеть» русло и берега, но и измерять, анализировать, прогнозировать изменения.
Работа идёт поэтапно. Ещё в 2024—2025 годах учёные проводили воздушные съёмки с помощью беспилотника «Геоскан‑401». Вылетали в безветренные ясные дни, стараясь поймать разные сезоны и уровни воды. При этом фокус был на прибрежной зоне: 200 метров водоохранной полосы и ещё 100−150 метров акватории. Именно здесь — самые чувствительные участки: лесопосадки, посёлки, дачные территории. Снимки давали детальную картину: на них можно разглядеть и измерить даже несанкционированные постройки или оценить состояние лесополос.
В 2025 году к съёмкам подключили лидар, который строит трёхмерное «облако точек» — фактически создаёт цифровую рельефную модель. Дополнительно использовали мультиспектральную камеру: она снимает в диапазонах, невидимых глазу, что позволяет анализировать состояние почвы и растительности.
В 2026 году начнётся следующий этап — съёмки уже с воды. Учёные планируют задействовать надводный аппарат (санабот), который изучит подводный рельеф. Это станет важным дополнением к воздушным данным и позволит сформировать по‑настоящему полный цифровой двойник.
Уже сейчас команда университета добилась серьёзных результатов: разработаны нейросетевые модели для распознавания водной поверхности и прибрежных объектов, созданы алгоритмы прогнозирования смещения береговой линии, запущена распределённая геоинформационная система для анализа и визуализации данных. Учёные подбирают нейросети под конкретные задачи: для 3D‑визуализации — одну модель, для сегментации объектов — другую. В планах — научить систему различать даже конкретные типы деревьев.
Главная цель — не просто создать модель, а разработать методику и программный продукт, который можно будет использовать в дальнейшем. Когда к учёным обратятся краевые власти или турфирмы, они смогут оперативно сделать цифровой двойник любого участка берега или поселения.
В перспективе появится и туризм‑ориентированное приложение. Оно позволит в режиме, близком к реальному, наблюдать за рекой и получать информацию о состоянии русла — в том числе под водой. Такой инструмент откроет новые возможности для навигации, рыболовства, проектов береговой защиты и экологии, а также поможет эффективнее прогнозировать паводки и наводнения.