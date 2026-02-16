Цифровой двойник Амура появится в Хабаровском крае в 2026 году

Работа идёт поэтапно. Ещё в 2024—2025 годах учёные проводили воздушные съёмки с помощью беспилотника «Геоскан‑401». Вылетали в безветренные ясные дни, стараясь поймать разные сезоны и уровни воды. При этом фокус был на прибрежной зоне: 200 метров водоохранной полосы и ещё 100−150 метров акватории. Именно здесь — самые чувствительные участки: лесопосадки, посёлки, дачные территории. Снимки давали детальную картину: на них можно разглядеть и измерить даже несанкционированные постройки или оценить состояние лесополос.