Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Недостроенный торговый комплекс выставили на торги в Башкирии: его продают за 13 млн рублей

В Башкирии за 13 млн рублей продают недостроенный торговый комплекс.

Источник: Комсомольская правда

Администрация башкирского города Салавата объявила аукцион по продаже объекта на улице Первомайской. Торги пройдут на площадке АО «Единая электронная торговая площадка».

Лот включает недостроенное здание площадью 7369,2 квадратного метра и земельный участок в 12,2 тысячи «квадратов». Объект разрешено использовать под строительство торгово-промышленного комплекса. Начальная цена — 13 353 995 рублей.

Объект выставляют на продажу далеко не впервые. Предыдущие аукционы, которые проводились в ноябре и декабре 2024 года, а затем в марте, сентябре и ноябре 2025-го, не состоялись — ни одной заявки подано не было.

Заявки на новый аукцион будут принимать еще почти месяц — до 12 марта.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.