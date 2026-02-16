Масленица-2026: названы пять самых популярных начинок для блинов

Масленица в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля. Праздник традиционно сопровождается обилием блинов, которые подают как со сладкими, так и с традиционными начинками — от классических до более изысканных вариантов.
Блины остаются универсальным блюдом: они подходят и для завтрака, и для праздничного стола. Важно, чтобы начинка дополняла вкус теста и не перебивала его. Среди самых популярных вариантов — мясной фарш с луком, красная рыба со сливочным сыром и курица с грибами в сливочном соусе.
Любители сладкого чаще выбирают творог с сахаром и ванилью или яблоки с корицей. Эти начинки считаются традиционными и подходят для семейного чаепития.
Каждый вариант легко приготовить дома, а разнообразие начинок позволяет сделать масленичное меню насыщенным и интересным для гостей любого возраста.
О простых рецептах блинов, которые помогут отметить Масленицу вкусно, рассказал «Вечерней Москве» категорийный директор FMCG DRY в сервисе «Самокат» Антон Баранников. Классические блины — простой и понятный завтрак, который для многих давно стал традицией на Масленицу. Блинная неделя отлично подходит для того, чтобы выйти за рамки привычных сочетаний и попробовать что-то новое.