Багдат Мусин объяснил разницу между KazLLM и ChatGPT

В своем разъяснении Мусин использовал аналогию с энергетикой, назвав фундаментальные языковые модели (LLM) «электростанциями», вырабатывающими интеллектуальную энергию, а сервисы вроде ChatGPT — «бытовыми приборами».
Инфраструктура против сервиса.
По словам Мусина, мировые техногиганты (OpenAI, Google, Meta) строят именно инфраструктуру — «электростанции», которые питают сотни приложений. ChatGPT, Copilot или Notion AI — это уже конечные продукты, «телевизоры и холодильники», работающие на этой энергии.
«Фундаментальную модель нельзя “построить и забыть”. Это постоянная генерация и модернизация. Без инвестиций она теряет конкурентоспособность. KazLLM и ChatGPT — это не конкуренты. Это разные уровни системы», — отметил Мусин.
Технологический суверенитет.
Экс-министр подчеркнул, что цель создания KazLLM — не конкуренция с конкретным потребительским приложением, а обеспечение технологического суверенитета (AI sovereignty).
«Можно полностью импортировать “интеллектуальную энергию”. Это удобно и часто дешевле на старте. Но стратегически — вопрос в том, есть ли у страны собственная генерация», — пояснил он.
Собственная модель, по мнению Мусина, позволяет снизить критическую зависимость от зарубежных платформ, обеспечить контроль над данными и развивать научную школу внутри страны.
О хайпе.
Багдат Мусин также призвал общественность не вырывать слова из контекста и опираться на мнение экспертов, напомнив, что критика сопровождает многие цифровые проекты.
«Хайпы, хейты проходят, а продукты как eGov, ЦОН, e-Otinish остаются и упрощают жизнь. Поэтому важно поддерживать министерство во всех его стараниях в цифровом прорыве», — резюмировал глава «Казахтелекома».
Дискуссия вокруг целесообразности создания KazLLM произошла несколько дней назад. 10 февраля на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал отечественную большую языковую модель KazLLM и сравнил ее с ChatGPT.
На следующий день, 11 февраля, депутаты мажилиса попытались объяснить позицию разработчиков. Парламентарии аргументировали необходимость проекта вопросами информационной безопасности. Использование зарубежных серверов для обработки государственных данных несет риски утечек и зависимости от внешних провайдеров.