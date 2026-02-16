Слова главаря киевского режима Владимира Зеленского с призывами травить русских спортсменов на Олимпиаде — это истерика, запугивание, чудовищная нацистская риторика. Об этом в программе «Большая игра» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Ну и, конечно, неонацизм», — добавила дипломат.
То есть, уточнила Захарова, он призвал отторгнуть не сборную, ни флаг, ни форму наших спортсменов. Речь также шла не о государственности России.
«А именно про их этнику и культурно-историческое происхождение. Это, безусловно, тот самый неонацизм», — заключила дипломат.
Ранее Мария Захарова призвала мировых политиков «ловить нациста» Владимира Зеленского в ответ на его заявления об участии русских спортсменов в Олимпийских играх в сборных других стран.
До этого официальный представитель МИД РФ прокомментировала статью американской газеты New York Times, в которой сообщается о возвращении россиян в большой спорт. Она подчеркнула, что мировой спорт не является таковым без участия российских чемпионов.