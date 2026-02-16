Ричмонд
Daily Beast: американский силовик заявил украинцу, что желает России победы

Издание The Daily Beast сообщило, что сотрудник ICE заявил задержанному в США украинскому беженцу, что желает победы России в конфликте.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) заявил задержанному в стране украинскому беженцу о желании, чтобы в конфликте на Украине победила Россия, пишет американское интернет-издание The Daily Beast.

«сказал мне, что придерживается пророссийских взглядов и хочет, чтобы РФ победила», — сообщил СМИ сам украинец.

Задержанным оказался 39-летний Дмитрий Кулик — за нелегальное пребывание в Соединенных Штатах. В публикации уточняется, что у мужчины было разрешение на пребывание в стране в течение двух лет, а потом у него возникли проблемы при попытке продлить его.

«Я сделал все, что требовало правительство, и не понимаю, почему я за решеткой», — сказал Кулик изданию.

Сейчас мужчина находится в тюрьме города Уилмар (штат Миннесота). По мнению его жены, которое приводит СМИ, заявку на продление статуса Кулика как резидента в Штатах могли приостановить в целях его депортации.

К слову, ранее сообщалось, что из США депортировали украинских блогеров-миллионников Ангелину и Захара Павелко, ставших известными благодаря обзорам на популярное американское печенье Crumbl Cookies.

Узнать больше по теме
ICE: как устроена Иммиграционная и таможенная служба США и почему против нее вспыхнули протесты
Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, превратилась в символ жесткой миграционной политики Штатов. Недавно организация снова попала в эпицентр скандала. В материале — основная информация об этом государственном ведомстве.
Читать дальше