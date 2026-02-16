Daily Beast: американский силовик заявил украинцу, что желает России победы

«сказал мне, что придерживается пророссийских взглядов и хочет, чтобы РФ победила», — сообщил СМИ сам украинец.
Задержанным оказался 39-летний Дмитрий Кулик — за нелегальное пребывание в Соединенных Штатах. В публикации уточняется, что у мужчины было разрешение на пребывание в стране в течение двух лет, а потом у него возникли проблемы при попытке продлить его.
«Я сделал все, что требовало правительство, и не понимаю, почему я за решеткой», — сказал Кулик изданию.
Сейчас мужчина находится в тюрьме города Уилмар (штат Миннесота). По мнению его жены, которое приводит СМИ, заявку на продление статуса Кулика как резидента в Штатах могли приостановить в целях его депортации.
