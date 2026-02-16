Ричмонд
Роза Рымбаева улетела с семьей в Таиланд после фееричного выступления в Алматы

Народная артистка Казахстана, певица Роза Рымбаева с сыновьями Али и Мади, а также келин Акерке Буркитбай и внуком Зейном отправилась на отдых в Таиланд, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Фото из Таиланда разместил в своем Instagram Али Окапов. В карусели можно увидеть всех членов звездной семьи — Али с Зейном, Акерке, позирующую в пляжном наряде, Мади, а также саму Розу Рымбаеву. На теплом фото народная артистка Казахстана сидит в номере отеля на кровати возле любимого внука. «Тай 26», — коротко подписал Али солнечные фото.

Поклонники творчества Рымбаевой, ее сыновей и келин, а также их коллеги пожелали семье хорошего отдыха. «Примерная семья», «Видно, как Мади заботится о племяннике», «Еще один внучок нужен», «Зейн — такой сладкий мальчик», «Отличного вам отдыха, Али, и вашей маме», — написали фанаты.