Роза Рымбаева улетела с семьей в Таиланд после фееричного выступления в Алматы

Фото из Таиланда разместил в своем Instagram Али Окапов. В карусели можно увидеть всех членов звездной семьи — Али с Зейном, Акерке, позирующую в пляжном наряде, Мади, а также саму Розу Рымбаеву. На теплом фото народная артистка Казахстана сидит в номере отеля на кровати возле любимого внука. «Тай 26», — коротко подписал Али солнечные фото.