Отключение света в Ростове 16 февраля: Тысячи жителей останутся без электричества в понедельник

На улицах: Коминтерна, 26−46 и 29−35, 1-я Круговая, 33−49 и 34−42, 3-я Круговая, 41−55 и 50−54, Лазаревская, 1−19 и 2−20, Ревкомовская, 52−112 и 51−115, Курортная, 108−120 и 121−139, Свердловская, 20−116, 47−95 и 81/44, Батуринская, 72−98, 102−104, 101−149 и 86/46, Международная, 20, Говорова, 64, Еременко, 8−20, Красносельская, 80−90 и 85−91, Лесопарковая, 80−90, Мадояна, 110−136, 139−187, 110/5, 110/6, 110/8, 110/13, 110/5а, 177/13, Макарова, 2−54, 3−45, 128/32, 53−71, Мичуринская, 106−172, 159−201, 201/16, Объединения, 1−23 и 2−24, Одесская, 1−45 и 2−46, Предботаническая, 1−23, 2Б, 2 В, 2К, 2С, Сормовская, 2−14 и 1−11, Томская, 2−28 и 1−31, Челябинская, 1, 7−21 и 2−22, Чукотская, 7, 33−93 и 38−100, Петрозаводская, 58−100, 122, 57−119, 137−147, 144−178, Акмолинская, 75−97 и 82−102, Лесопарковая, 147−165 и 174−186, Мечетинская, 78−98 и 81−105, Смоленская, 75−103 и 82−108, Благодатная, 129−161 и 122−152, Развилинская, 82−114 и 81−107, Кустанайская, 82−108 и 81−113, Львовская, 2−32 и 1−23, Листопадова, 123−161 и 98−174, 1-я линия, 77−89 и 64−72, 3-я линия, 72, 74, Н. Нольная, 60−62, Береговая, 72 и 99/91, Новая, 1−27 и 2−10, Московская, 51, Темерницкая, 55, 57, Серафимовича, 58.