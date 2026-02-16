Доктор Мясников заявил, что радость может вызвать сердечный приступ

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал о неожиданной причине сердечного приступа у внешне здорового человека.
В рубрике «Вопросы от доктора» он поинтересовался у участницы, может ли сильная радость спровоцировать сердечный приступ. Женщина предположила, что нет, однако специалист отметил, что это возможно.
По словам Мясникова, причиной может стать синдром такоцубо, известный как «синдром разбитого сердца». Он пояснил, что сильный стресс, в том числе положительный, чаще у женщин способен вызвать приступ даже при здоровых сосудах и сердце.
Доктор добавил, что это состояние представляет серьезную опасность и в отдельных случаях может привести к летальному исходу.
Ранее Мясников предупредил определенную категорию людей о серьезной опасности для здоровья. Он отметил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что риск паралича особенно высок у тех, кто игнорирует назначенные врачом статины.
Мясников раскритиковал пациентов, пренебрегающих рекомендациями принимать статины из-за употребления алкоголя в новогодние праздники.