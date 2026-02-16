Расписание электропоездов изменится в праздничные выходные в Москве

«23 Февраля — важный праздник, и в праздничные выходные традиционно наблюдается рост пассажиропотока. К тому же в этом году на 22 февраля выпадает завершение масленичной недели, и в Подмосковье и регионах будут проводиться яркие и интересные мероприятия. Уверен, что многие захотят их посетить. Поэтому мы традиционно меняем график, чтобы наши пассажиры могли спланировать поездки в выходные дни», — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора, директора по обеспечению перевозочной деятельности ЦППК Олега Ульянова.
Так, 21 и 22 февраля поезда будут ходить по расписанию субботы, 23 февраля — по графику воскресенья. В первых рабочий день после длинных выходных, 24 февраля, поезда будут курсировать по расписанию понедельника.
Кроме того, в праздничные дни назначат дополнительные экспрессы. 21 февраля на Калужском направлении будут ходить поезда № 7007/7008 Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 и № 7184 Нара — Москва (Киевский вокзал). 21 и 23 февраля пассажиры смогут воспользоваться экспрессами № 7023/7024 Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал).
На Курском направлении
В график движения ряда электропоездов также внесут дополнительные изменения. Кроме того, в региональных центрах расписание дополнительно скорректируют. Узнать актуальную информацию можно будет на официальном сайте компании, железнодорожных станциях, остановочных пунктах и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».