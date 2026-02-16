Расписание электропоездов изменится в праздничные выходные в Москве

«23 Февраля — важный праздник, и в праздничные выходные традиционно наблюдается рост пассажиропотока. К тому же в этом году на 22 февраля выпадает завершение масленичной недели, и в Подмосковье и регионах будут проводиться яркие и интересные мероприятия. Уверен, что многие захотят их посетить. Поэтому мы традиционно меняем график, чтобы наши пассажиры могли спланировать поездки в выходные дни», — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора, директора по обеспечению перевозочной деятельности ЦППК Олега Ульянова.