Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расписание электропоездов изменится в праздничные выходные в Москве

В длинные праздничные выходные, с 21 по 23 февраля, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) вместе с Московской железной дорогой скорректирует график движения поездов и назначит дополнительные экспрессы, это позволит пассажирам спланировать поездки заранее. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«23 Февраля — важный праздник, и в праздничные выходные традиционно наблюдается рост пассажиропотока. К тому же в этом году на 22 февраля выпадает завершение масленичной недели, и в Подмосковье и регионах будут проводиться яркие и интересные мероприятия. Уверен, что многие захотят их посетить. Поэтому мы традиционно меняем график, чтобы наши пассажиры могли спланировать поездки в выходные дни», — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора, директора по обеспечению перевозочной деятельности ЦППК Олега Ульянова.

Так, 21 и 22 февраля поезда будут ходить по расписанию субботы, 23 февраля — по графику воскресенья. В первых рабочий день после длинных выходных, 24 февраля, поезда будут курсировать по расписанию понедельника.

Кроме того, в праздничные дни назначат дополнительные экспрессы. 21 февраля на Калужском направлении будут ходить поезда № 7007/7008 Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 и № 7184 Нара — Москва (Киевский вокзал). 21 и 23 февраля пассажиры смогут воспользоваться экспрессами № 7023/7024 Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал).

На Курском направлении 21—23 февраля будут курсировать поезда № 7031 и 7030. Они проследуют по маршруту Москва (Курский вокзал) — Тула-1-Курская. 23 февраля на Нижегородском направлении добавят экспресс № 7079/7080 Владимир — Москва (Площадь Трех Вокзалов). В первых рабочий день после длинных выходных, 24 февраля, на Казанском направлении назначат поезд № 7021 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал).

В график движения ряда электропоездов также внесут дополнительные изменения. Кроме того, в региональных центрах расписание дополнительно скорректируют. Узнать актуальную информацию можно будет на официальном сайте компании, железнодорожных станциях, остановочных пунктах и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».