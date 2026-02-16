«Сам сказал сделать»: экс-жена Башарова рассказала о его желании платить алименты

19 ноября актриса Ася Борисова подтвердила, что тайно вышла замуж за Башарова. По ее словам, артист сделал ей предложение в декабре 2023 года. При этом она подчеркнула, что в их семье нет скандалов, и отметила, что они стараются жить «без лишнего шума и внимания».