«Сам сказал сделать»: экс-жена Башарова рассказала о его желании платить алименты

В 2025 году суд обязал российского телеведущего Марата Башарова выплачивать алименты на сына. Его экс-супруга Елизавета Шевыркова рассказала в шоу «Звезды сошлись», что инициатором иска была не она, а сам актер.

По словам бывшей возлюбленной Башарова, она и не планировала взыскивать алименты с него. Однако в ходе судебного процесса телеведущий намекнул на то, что это необходимо сделать.

— Сказал: «Лиз, давай ты подашь на алименты». Думаю, что, во-первых, у него новая жизнь. Вроде они еще не женаты, живут гражданским браком, как мне известно, — добавила она.

Мировой судья в Москве обязал российского актера выплачивать алименты на содержание ребенка от его третьей супруги Шевырковой 28 ноября. С супругой он расстался еще в 2020 году.

19 ноября актриса Ася Борисова подтвердила, что тайно вышла замуж за Башарова. По ее словам, артист сделал ей предложение в декабре 2023 года. При этом она подчеркнула, что в их семье нет скандалов, и отметила, что они стараются жить «без лишнего шума и внимания».