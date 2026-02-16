Гигантская свалка снега в Копейске увеличилась в размерах

С декабря прошлого года на обширный участок, расположенный в непосредственной близости от жилых построек на улице Цвиллинга в микрорайоне ЧГРЭС, активно свозят снег. При этом еще зимой 2024 года Росприроднадзор официально установил незаконность данной свалки.