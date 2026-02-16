Ричмонд
Гигантская свалка снега в Копейске увеличилась в размерах

Несанкционированное складирование снежной массы грозит подтоплением частных территорий и загрязнением местности бытовыми отходами.

Источник: Пресс-служба отделения ОНФ в Челябинской области

В Копейске, несмотря на предписание Росприроднадзора, продолжает функционировать несанкционированная свалка снега. Об этом сообщили в региональном отделении «Народного фронта».

С декабря прошлого года на обширный участок, расположенный в непосредственной близости от жилых построек на улице Цвиллинга в микрорайоне ЧГРЭС, активно свозят снег. При этом еще зимой 2024 года Росприроднадзор официально установил незаконность данной свалки.

Прошлой весной складирование сотен тонн снежных масс спровоцировало подтопление частных территорий и привело к загрязнению местности бытовыми отходами. Дополнительной проблемой стало разрушение единственной дороги, соединяющей поселок с медицинскими учреждениями и школами, из-за постоянного движения тяжелых грузовиков, перевозящих снег.

Общественники уже направили запрос в администрацию Копейского городского округа с требованием прекратить незаконный вывоз снега и демонтировать снежные горы. Параллельно были направлены обращения в министерство экологии Челябинской области и Росприроднадзор с просьбой усилить контроль за развитием событий в данном вопросе.