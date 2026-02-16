Ричмонд
+6°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезды оперы из России, Узбекистана и Китая выступят в Хабаровске 8 марта

В краевой филармонии пройдёт концерт «Три столицы: голоса России, Узбекистана и Китая в Дальневосточной симфонии».

Источник: Правительство Хабаровского края

В Международный женский день хабаровчане услышат голоса ведущих оперных исполнителей трёх стран — в краевой филармонии пройдёт концерт «Три столицы: голоса России, Узбекистана и Китая в Дальневосточной симфонии», сообщает пресс-служба регионального правительства.

8 марта в 17:00 в Хабаровской краевой филармонии состоится грандиозный концерт «Три столицы: голоса России, Узбекистана и Китая в Дальневосточной симфонии» (6+). Мероприятие проходит при поддержке правительства региона и призвано укрепить гуманитарные связи с дружественными странами — Китаем и Узбекистаном.

Как отметили в министерстве культуры края, концерт способствует превращению Дальнего Востока в евразийский культурный хаб. По словам директора Хабаровской краевой филармонии Игоря Мосина, проект выходит за рамки художественного события и становится шагом в укреплении статуса Хабаровска как центра академической музыки на Дальнем Востоке.

На сцене выступят:

Анастасия Симанская (Россия) — солистка академии Государственного академического Мариинского театра, лауреат международных конкурсов;

Рамиз Усманов (Узбекистан) — народный артист Узбекистана, художественный руководитель Филармонии Узбекистана (Ташкент), приглашённый солист Мариинского театра;

Шанжун Цзян (Китай) — баритон, педагог, солист и дирижёр кафедры оперной подготовки Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, солист Государственной капеллы Москвы им. В. Судакова, почётный профессор нескольких китайских вузов.

Также в концерте примет участие хабаровская солистка Рипсиме Сехлеян — это яркий пример интеграции региональных талантов в международный контекст.

В сопровождении Дальневосточного академического симфонического оркестра под управлением дирижёра Ильи Сергеева прозвучат шедевры оперной классики Ж. Оффенбаха, Дж. Верди, П. И. Чайковского, Дж. Пуччини, И. Штрауса, Ф. Легара и И. Кальмана.

Концерт продемонстрирует синтез оперных традиций России, музыкального наследия Узбекистана и восточной эстетики Китая, сформировав многополярное культурное пространство. Зрители получат редкую возможность прикоснуться к мировой оперной классике в исполнении артистов, чьи имена украшают афиши ведущих театров.