Звезды оперы из России, Узбекистана и Китая выступят в Хабаровске 8 марта

Как отметили в министерстве культуры края, концерт способствует превращению Дальнего Востока в евразийский культурный хаб. По словам директора Хабаровской краевой филармонии Игоря Мосина, проект выходит за рамки художественного события и становится шагом в укреплении статуса Хабаровска как центра академической музыки на Дальнем Востоке.