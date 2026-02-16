Звезды оперы из России, Узбекистана и Китая выступят в Хабаровске 8 марта

В Международный женский день хабаровчане услышат голоса ведущих оперных исполнителей трёх стран — в краевой филармонии пройдёт концерт «Три столицы: голоса России, Узбекистана и Китая в Дальневосточной симфонии», сообщает пресс-служба регионального правительства.
8 марта в 17:00 в Хабаровской краевой филармонии состоится грандиозный концерт «Три столицы: голоса России, Узбекистана и Китая в Дальневосточной симфонии» (6+). Мероприятие проходит при поддержке правительства региона и призвано укрепить гуманитарные связи с дружественными странами — Китаем и Узбекистаном.
Как отметили в министерстве культуры края, концерт способствует превращению Дальнего Востока в евразийский культурный хаб. По словам директора Хабаровской краевой филармонии Игоря Мосина, проект выходит за рамки художественного события и становится шагом в укреплении статуса Хабаровска как центра академической музыки на Дальнем Востоке.
На сцене выступят:
Анастасия Симанская (Россия) — солистка академии Государственного академического Мариинского театра, лауреат международных конкурсов;
Рамиз Усманов (Узбекистан) — народный артист Узбекистана, художественный руководитель Филармонии Узбекистана (Ташкент), приглашённый солист Мариинского театра;
Шанжун Цзян (Китай) — баритон, педагог, солист и дирижёр кафедры оперной подготовки Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, солист Государственной капеллы Москвы им. В. Судакова, почётный профессор нескольких китайских вузов.
Также в концерте примет участие хабаровская солистка Рипсиме Сехлеян — это яркий пример интеграции региональных талантов в международный контекст.
В сопровождении Дальневосточного академического симфонического оркестра под управлением дирижёра Ильи Сергеева прозвучат шедевры оперной классики Ж. Оффенбаха, Дж. Верди, П. И. Чайковского, Дж. Пуччини, И. Штрауса, Ф. Легара и И. Кальмана.
Концерт продемонстрирует синтез оперных традиций России, музыкального наследия Узбекистана и восточной эстетики Китая, сформировав многополярное культурное пространство. Зрители получат редкую возможность прикоснуться к мировой оперной классике в исполнении артистов, чьи имена украшают афиши ведущих театров.