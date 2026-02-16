В 2024 году Россия заняла пятое место в мировом производстве картофеля, обеспечив каждую двадцатую тонну продукции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Мировое производство картофеля в 2024 году достигло 390,4 млн тонн. Китай занял первое место с 94,8 млн тонн (24% от мирового объема), за ним следует Индия с 57,1 млн тонн (15%). На третьем месте находится Украина, страна произвела 21,1 млн т картофеля (5,4%), США — 19,1 млн т (4,9%), Россия находится на пятом месте с показателем — 18,4 млн тонн (4,7%), Белоруссия — 3,1 млн тонн (0,8%).
Ранее KP.RU сообщил, президент России Владимир Путин считает, что в Белоруссии большие специалисты по выращиванию картофеля. И в случае нехватки своего урожая всегда можно закупать овощ там. В мае 2025 года произошел экстраординарный случай, в Минске сообщили, что у них заканчивается картофель. Этот факт сильно удивил главу России.