Карлсен — король всех форматов: победа в фристайл-шахматах ФИДЕ

Магнус Карлсен стал первым чемпионом мира ФИДЕ по фристайл-шахматам, победив 15 февраля 2026 года в Вайсенхаусе Фабиано Каруану со счётом 2,5−1,5. Турнир, проведённый в формате шахмат Фишера, впервые получил статус официального чемпионата мира. Норвежец завоевал 21-й титул по версии ФИДЕ. Бронзу взял Нодирбек Абдусатторов.
В немецком городе Вайсенхаусе завершился исторический турнир — первый чемпионат мира по фристайл-шахматам (шахматам Фишера), проведённый под эгидой Международной шахматной федерации. Победителем соревнования стал норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, одержавший в финале 15 февраля 2026 года победу над американцем Фабиано Каруаной со счётом 2,5−1,5.
Решающим моментом финального противостояния стала третья партия, в которой тридцатипятилетний Карлсен сумел одержать победу в крайне сложной позиции, казалось бы, не оставлявшей шансов на успех. Этот успех переломил ход матча в его пользу. В четвёртой, заключительной партии норвежцу требовалась лишь ничья для подтверждения чемпионского титула, и он достиг её в равном эндшпиле, не позволив тридцатитрёхлетнему Каруане реализовать поздние возможности для возвращения в игру.
Таким образом Карлсен пополнил свою коллекцию мировых титулов двадцать первым трофеем по версии ФИДЕ. Норвежец остаётся пятикратным чемпионом мира по классическим шахматам, начиная с завоевания титула в 2013 году, а также обладателем шести титулов чемпиона мира по рапиду и девяти титулов в блице. Отмечается, что до нынешнего турнира Карлсену не удавалось завоевать официальный титул чемпиона мира именно в формате шахмат Фишера под эгидой ФИДЕ, что делает эту победу особенно значимой в его карьере.
В матче за третье место узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов одержал верх над немцем Винсентом Каймером с тем же счётом 2,5−1,5. Заключительная партия завершилась вничью при выигрышной позиции узбекистанца, что всё равно обеспечило ему бронзовую награду. Карлсен, Каруана и Абдусатторов автоматически получили право участия в чемпионате мира по фристайл-шахматам следующего года.
Среди других результатов турнира пятое место занял американец Ханс Ниманн, победивший индийца Арджуна Эригайси со счётом 2:0. Седьмым стал армянский гроссмейстер Левон Аронян, одолевший узбекистанца Джавохира Синдарова в дополнительной партии по правилам «армагеддона».
В показательном женском матче казахстанская шахматистка Бибисара Ассаубаева одержала победу над швейцаркой Александрой Костенюк после того, как основное время финальной встречи завершилось вничью.
Чемпионат в Вайсенхаусе ознаменовал начало официального сотрудничества ФИДЕ с частной организацией Freestyle Chess и стал первым турниром в формате шахмат Фишера, признанным международной федерацией как чемпионат мира. Российские шахматисты в соревновании участия не принимали.
Победа Карлсена подтверждает его статус одного из самых универсальных шахматистов современности, демонстрирующего высочайшее мастерство во всех шахматных дисциплинах — от классической партии до динамичных форматов с укороченным контролем времени.