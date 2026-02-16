Карлсен — король всех форматов: победа в фристайл-шахматах ФИДЕ

Таким образом Карлсен пополнил свою коллекцию мировых титулов двадцать первым трофеем по версии ФИДЕ. Норвежец остаётся пятикратным чемпионом мира по классическим шахматам, начиная с завоевания титула в 2013 году, а также обладателем шести титулов чемпиона мира по рапиду и девяти титулов в блице. Отмечается, что до нынешнего турнира Карлсену не удавалось завоевать официальный титул чемпиона мира именно в формате шахмат Фишера под эгидой ФИДЕ, что делает эту победу особенно значимой в его карьере.