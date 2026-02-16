Жители заявил Башкирии заявили о готовности перейти на 4-дневную рабочую неделю. Но есть нюансы

Сервис HeadHunter выяснил отношение жителей Башкирии к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Большинство согласилось на такой график, но с важным условием: зарплата должна остаться на прежнем уровне.
Почти половина опрошенных (48%) назвали идеальным вариантом четырехдневку с сохранением текущего дохода, но с увеличением рабочего дня до 10 часов. Еще 13% тоже готовы работать дольше ради дополнительного выходного. Формат с восьмичасовыми сменами четыре дня в неделю при полной зарплате устраивает 12% респондентов. Сократить доход ради лишнего выходного готовы лишь 4%.
При этом почти треть опрошенных (28%) не устраивает ни один из возможных вариантов четырехдневной занятости.
В ближайшие годы массового перехода на такой режим жители Башкирии не ждут. Только 5% назвали его «очень вероятным», 21% — «скорее вероятным». 17% считают это невозможным.
Главные опасения, связанные с четырехдневкой, — падение уровня зарплаты (71%), рост нагрузки и переработок (53%), стресс (40%), сокращение отпуска (26%) и ухудшение карьерных перспектив (9%). В качестве плюсов респонденты видят время для семьи (59%), отдых (47%), хобби (45%) и бытовые дела (19%).
Директор «HeadHunter Урал» Оксана Сидлецкая отметила, что реальный опыт длительной работы по четырехдневке есть лишь у 21% опрошенных в республике.
