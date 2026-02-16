Жители заявил Башкирии заявили о готовности перейти на 4-дневную рабочую неделю. Но есть нюансы

Почти половина опрошенных (48%) назвали идеальным вариантом четырехдневку с сохранением текущего дохода, но с увеличением рабочего дня до 10 часов. Еще 13% тоже готовы работать дольше ради дополнительного выходного. Формат с восьмичасовыми сменами четыре дня в неделю при полной зарплате устраивает 12% респондентов. Сократить доход ради лишнего выходного готовы лишь 4%.