Ростовские гандболистки одержали домашнюю победу над «Черноморочкой»

«Ростов-Дон» обыграл «Черноморочку» и укрепил лидерство в чемпионате.

Источник: Комсомольская правда

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал уверенную победу над «Черноморочкой» в домашнем поединке. Встреча, прошедшая 15 февраля, завершилась со счетом 29:23 (15:10) в пользу хозяев площадки.

Особый вклад в успех команды внесли Анна Сень и Алина Кишко, которые продемонстрировали стопроцентную реализацию бросков, став лучшими снайперами матча в составе ростовского клуба.

Благодаря этому успеху подопечные тренерского штаба упрочили лидерство в чемпионате России, доведя количество набранных очков до 40 и сохранив первую строчку в турнирной таблице.

