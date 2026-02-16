Ростовские гандболистки одержали домашнюю победу над «Черноморочкой»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал уверенную победу над «Черноморочкой» в домашнем поединке. Встреча, прошедшая 15 февраля, завершилась со счетом 29:23 (15:10) в пользу хозяев площадки.
Особый вклад в успех команды внесли Анна Сень и Алина Кишко, которые продемонстрировали стопроцентную реализацию бросков, став лучшими снайперами матча в составе ростовского клуба.
Благодаря этому успеху подопечные тренерского штаба упрочили лидерство в чемпионате России, доведя количество набранных очков до 40 и сохранив первую строчку в турнирной таблице.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!