В Омском районе найден трубопровод с износом более 97%

Практически полный износ демонстрируют водопроводные трубы, питающие жителей поселка Пятилетка Омского района жизненно важным ресурсом. Местная прокуратура добивается через суд срочного ремонта хотя бы трех участков трехкилометровой сети.
В сизифов труд превратился постоянный ремонт трубопровода системы холодного водоснабжения в поселке Пятилетка Омского района. Виной тому изношенность водопроводной сети — в данном населенном пункте она превышает 97%. Только за последние два года в поселке произошло 14 крупных аварий на этом водопроводе. И в каждом случае сельчане надолго оставались без подачи жизненно важного ресурса.
В целях приведения сетей водоснабжения поселка Пятилетка в нормативное состояние, прокуратура Омского района направила в суд исковое заявление о принуждении администрации Омского района провести капитальный ремонт. Прокуратура настаивает на срочном исправлении ситуации хотя бы на трех, наиболее изношенных участков сети общей протяженностью 2,8 километров. Суд в полном объеме удовлетворил заявленные требования. Исполнение судебного решения прокуратурой поставлено на контроль, сообщили в ведомстве.