В Омском районе найден трубопровод с износом более 97%

В сизифов труд превратился постоянный ремонт трубопровода системы холодного водоснабжения в поселке Пятилетка Омского района. Виной тому изношенность водопроводной сети — в данном населенном пункте она превышает 97%. Только за последние два года в поселке произошло 14 крупных аварий на этом водопроводе. И в каждом случае сельчане надолго оставались без подачи жизненно важного ресурса.