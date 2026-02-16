Шелест анонсировал ремонт путепровода по 10 лет Октября в Омске

В понедельник, 16 февраля 2026 года, мэр Омска Сергей Шелест сообщил о планах направить около 1,6 млн рублей на разработку проектной и рабочей документации на ремонт путепровода по улице 10 лет Октября. Заказчиком выступает бюджетное учреждение города Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».
«Планируем заменить ряд деформационных швов на виадуке, отремонтировать опоры, устроить водоотвод. Проектировщик должен представить согласованный с ГАИ проект организации дорожного движения на период проведения работ, с учетом сохранения транспортной доступности объекта», — заявил Сергей Шелест.
Как отметил мэр, стоимость ремонта путепровода будет понятна после завершения проектирования и тщательных проверок всех смет.
«Тогда же совместно с областными правительством, однопартийцами по “Единой России” — депутатами Омского горсовета — определимся с источниками финансирования и сроками реализации проекта», — сообщил Сергей Шелест.
Состояние путепровода по улице 10 лет Октября, который по праву можно назвать одним из самых загруженных, вызывало вопросы уже несколько лет назад. В 2021 году опорные балки инженерного сооружения покрылись трещинами. Местами были заметны отвалившиеся куски бетона и покрывшийся коррозией арматурный каркас.