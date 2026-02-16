Косулёнок Мухен поселился в Хабаровском зоосаде

В Хабаровске, в зоосаде «Приамурский» растёт новый обитатель — малыш‑косулёнок, получивший имя в честь посёлка Мухен. Об этом сообщает канал зоосада «Приамурский».
В июне 2025 года сотрудники охотнадзора передали в Приамурский зоосад маленького косулёнка возрастом около месяца‑полутора. Животное получило имя Мухен — в честь посёлка Мухен района имени Лазо Хабаровского края.
Работники зоосада выкармливали малыша специальной смесью: сочетали козье молоко с детской смесью «Малютка». Постепенно в рацион ввели отвар геркулеса, понемногу сокращая долю молока.
Мухен быстро адаптировался к новой обстановке. По характеру он активный и любопытный. Особенно тесные дружеские отношения у косулёнка сложились с пони по имени Эльфик — вместе они любят бегать и играть.
Сейчас Мухену уже 10 месяцев. В ближайшее время для него планируют обустроить просторный вольер. Там косулёнок сможет вести более самостоятельный образ жизни, дальше изучать окружающий мир и радовать посетителей зоосада.