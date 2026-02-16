На Крымском полуострове готовы принять президента США Дональда Трампа с официальным визитом. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Трампа мы готовы видеть в Крыму. Мы с удовольствием покажем, кем мы были и кем стали», — сказал он.
Глава парламента добавил, что крымчане хотели бы иметь диалог с политиками, которые могут трезво и объективно воспринимать реальность.
Напомним, 16 августа прошлого года, по окончании двусторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом, российский лидер Владимир Путин официально предложил американскому лидеру посетить Москву с официальным визитом.
До этого Сергей Цеков, первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым, назвал единственное условие, при котором американский лидер приедет в Россию.