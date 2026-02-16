Ричмонд
«Покажем, кем были, кем стали»: в российском регионе заявили о готовности принять у себя Трампа

Константинов: В Крыму готовы принять Трампа.

Источник: Комсомольская правда

На Крымском полуострове готовы принять президента США Дональда Трампа с официальным визитом. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Трампа мы готовы видеть в Крыму. Мы с удовольствием покажем, кем мы были и кем стали», — сказал он.

Глава парламента добавил, что крымчане хотели бы иметь диалог с политиками, которые могут трезво и объективно воспринимать реальность.

Напомним, 16 августа прошлого года, по окончании двусторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом, российский лидер Владимир Путин официально предложил американскому лидеру посетить Москву с официальным визитом.

До этого Сергей Цеков, первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым, назвал единственное условие, при котором американский лидер приедет в Россию.

