Жителя Кемерово лишили российского гражданства за угрозы безопасности РФ

Житель Кемерова лишён российского гражданства за антигосударственную деятельность.

Житель Кемерова лишён российского гражданства за антигосударственную деятельность. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, сотрудники УФСБ установили, что мужчина распространял в иностранных СМИ, соцсетях и мессенджерах этнических диаспор материалы, дискредитирующие и оскорбляющие представителей власти, а также выражал готовность содействовать иностранному государству в ущерб безопасности РФ.

В соответствии с законодательством, управление по вопросам миграции аннулировало его российский паспорт, документ изъят.

Экс-гражданину предписано покинуть страну в течение 15 дней.

Ранее сообщалось, что мэра российского города оштрафовали за бездействие при уборке снега.

