Жителя Кемерово лишили российского гражданства за угрозы безопасности РФ

Житель Кемерова лишён российского гражданства за антигосударственную деятельность. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, сотрудники УФСБ установили, что мужчина распространял в иностранных СМИ, соцсетях и мессенджерах этнических диаспор материалы, дискредитирующие и оскорбляющие представителей власти, а также выражал готовность содействовать иностранному государству в ущерб безопасности РФ.