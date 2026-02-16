Жителя Кемерово лишили российского гражданства за угрозы безопасности РФ

Житель Кемерова лишён российского гражданства за антигосударственную деятельность. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, сотрудники УФСБ установили, что мужчина распространял в иностранных СМИ, соцсетях и мессенджерах этнических диаспор материалы, дискредитирующие и оскорбляющие представителей власти, а также выражал готовность содействовать иностранному государству в ущерб безопасности РФ.
В соответствии с законодательством, управление по вопросам миграции аннулировало его российский паспорт, документ изъят.
Экс-гражданину предписано покинуть страну в течение 15 дней.
Ранее сообщалось, что мэра российского города оштрафовали за бездействие при уборке снега.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.